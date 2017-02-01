أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، أن وزارته ستطبق الأحكام القضائية التي صدرت بمنع ترحيل المسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وبحوزتهم تأشيرات دخول سليمة.

وقال كيلي في مؤتمر صحافي، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قام بصياغته فريق من الإدارات المختلفة وهو يتماشى مع ما توقعناه، مشيرا إلى أنه سيستمر في تطبيقه بشكل إنساني.

كما قال مسؤول اميركي: ان حاملي الجنسيات المزدوجة من سبع دول مسلمة تأثرت بالحظر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على السفر الى الولايات المتحدة، يمكن ان يسافروا اليها باستخدام جوازات سفر الدول الاخرى التي يحملون جنسياتها.

واوضح كيفن مكالينان، القائم بأعمال مدير ادارة الجمارك وحماية الحدود الاميركية سيتم تقييم المسافرين بناء على جواز السفر الذي سيقدمونه، واضاف: على سبيل المثال يمكن لأي مواطن بريطاني يحمل جنسية اي دولة من الدول المتأثرة بالحظر ان يدخل الولايات المتحدة مستخدما جواز سفره البريطاني.

كذلك من المنتظر السماح لـ872 لاجئا بالقدوم الى الولايات المتحدة خلال الايام المقبلة، وقال مكالينان انه يجري العمل الآن على استخراج تصاريح لهم.

من جهه اخرى، اجتمع دونالد ترامب مع كبار المسؤولين التنفيذيين لبعض شركات الأدوية الرئيسية وحثهم على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وخفض الأسعار بينما تعهد بتسريع الموافقات على الأدوية الجديدة.

وأكد أن الحكومة تنفق أكثر من اللازم على الأدوية في برامجها الصحية لكبار السن والمعاقين والفقراء وقال إنه سيعين عما قريب رئيسا جديدا لإدارة الأغذية والأدوية الأميركية.