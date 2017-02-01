ارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت الساعة 9:15 صباح اليوم الأربعاء 39 نقطة ليصل إلى 6871 نقطة والمؤشر الوزني 0.32 نقطة بينما انخفض مؤشر (كويت 15) 3.13 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 9.8 مليون دينار في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 4108.4 مليون سهم تمت عبر 1471 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 0.304 دينار).

وكانت أسهم الشركات (أبيار) و(المستثمرون) و(الاثمار) و(أركان) و(مزايا) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (عربي قابضة) و(اموال) و(الاثمار) و(الامتياز) و(م الأعمال) الاكثر ارتفاعا