اعلنت هيئة رئاسة الاركان التركية اليوم الأربعاء ان قواتها قتلت 14 عنصرا تابعا لما يسمى تنظيم (داعش) في شمال سوريا.

وقالت الرئاسة في بيان ان المدفعية التركية قصفت 163 موقعا تابعا للتنظيم ما ادى الى تدمير 21 مبنى وسيارة مفخخة ومقر قيادة تابعا لتنظيم (داعش) في مدينة (الباب) ومنطقة (بزاغة) شمال سوريا في اطار عملية (درع الفرات).

يذكر ان القوات التركية اطلقت فجر 24 أغسطس الماضي حملة عسكرية تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من عناصر (داعش) بعد سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية ما أسفر عن قتل 22 شخصا واصابة العشرات