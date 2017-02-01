أغلقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء معبر رفح الحدودي بعد أربعة أيام من فتحه لسفر آلاف الحالات الإنسانية ودخول آلاف العالقين إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة المعابر والحدود في تصريح صحفي ان السلطات المصرية أغلقت المعبر اليوم بعد فتحه يوم السبت الماضي حتى امس الثلاثاء مبينة ان آلاف العالقين تنقلوا بكلا الاتجاهين اثناء فترة فتح المعبر.

وذكرت الهيئة أن المعبر فتح لتنقل الحالات الإنسانية اذ تمكن (2624) شخصا من مغادرة قطاع غزة بواسطة 24 حافلة تجاه الجانب المصري كلهم من الحالات الإنسانية المسجلة في الكشوفات وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات المصرية.وأضافت أن نحو (3095) شخصا عالقا بالأراضي المصرية تمكنوا من العودة إلى قطاع غزة.



وحول المساعدات الإنسانية قالت الهيئة إن الجانب المصري أدخل عددا من الشاحنات المحملة بالبضائع بالإضافة إلى عدد من السيارات الى القطاع.وذكرت تقارير صحفية انه تم ادخال القمح لقطاع غزة بواسطة شاحنات وهي المرة الاولى التي يدخل القمح عبر هذا المنفذ منذ سنوات.يذكر ان السلطات المصرية تقوم بفتح معبر رفح البري منفذ الفلسطينيين إلى العالم الخارجي حسب الاستقرار الأمني في شبه جزيرة سيناء للمساهمة في تحسين أوضاع أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.