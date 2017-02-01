وقعت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار للحصول على خدمات توريد الأطعمة والمشروبات من إل.إس.جي التابعة لشركة لوفتهانزا وستدرس التعاون في مجال الصيانة مع سعي شركتي الطيران لتعزيز التعاون بينهما.وقال الرئيسان التنفيذيان للشركتين إن اتفاق التوريد سيسري أربع سنوات وستقدم إل.إس.جي بموجبه خدمات توريد الأطعمة والمشروبات في 16 مدينة خارج مركز الاتحاد للطيران في أبوظبي.

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم تقوم بموجبها لوفتهانزا تكنيك باستكشاف الفرص المتاحة في مجال الصيانة بالاتحاد للطيران والناقلات التي تملك فيها حصصا.تأتي هذه الخطوة عقب توقيع الشركتين اتفاقا للمشاركة في الرمز العام الماضي وقالت الناقلتان اليوم الأربعاء إنهما مستمرتان في العمل على استكشاف المزيد من سبل التعاون.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في الاتحاد للطيران جيمس هوجان خلال مؤتمر صحفي "التقينا صباح اليوم لبحث المزيد من السبل التي يمكن من خلالها تطوير وتعزيز الشراكة بمرور الوقت.