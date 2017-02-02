أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني أمس عن قلق دول المجلس البالغ إزاء الهجوم الانتحاري الذي استهدف فرقاطة تابعة للبحرية الملكية السعودية الاثنين الماضي.

واعتبر الزياني في بيان صحافي الهجوم على السفينة التي تعمل كجزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) لمنع تهريب الأسلحة الى اليمن أنه «تطور خطير يعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر للخطر ويهدد على وجه الخصوص مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر».

واكد تضامن دول مجــلس التعاون مع المملكة العــربية السعودية في كل ما تتخذه من إجــراءات لمنــع تهريب الأسلحة الى اليمن معــبرا عن بالغ التعازي لذوي الشهداء ولحكومة وشعب المملكة.

وكانت قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض اعلنت تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.

وأشارت إلى أنه نتج عن ذلك الهجوم استشهاد 2 من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.