سجلت الخسائر في صفوف قوات الامن الأفغانية ارتفاعا بنسبة 35% عام 2016 بالمقارنة بالعام الذي سبق، وفق تقرير حكومي أميركي عكس صورة قاتمة للوضع الأمني في هذا البلد.

وبحسب أرقام الهيئة الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، قتل 6785 جنديا وشرطيا أفغانيا وأصيب 11777 بجروح بين الأول من يناير و12 نوفمبر من العام الماضي.

بالمقارنة، قتل نحو خمسة آلاف عنصر خلال العام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، ووصف جنرال أميركي في حينها مستوى الخسائر بأنه «لا يحتمل».

وتعد قوات الأمن الأفغانية بالإجمال نحو 316 ألف عنصر، بحسب الهيئة الحكومية الأميركية.

واقر الجنرال الاميركي تشالز كليفلاند الناطق باسم مهمة حلف الاطلسي «الدعم الحازم» أمس بأن الحلف «لايزال شديد القلق»، وعزا ذلك مجددا الى «ضعف القادة» العسكريين وكذلك الى «الفساد رغم انه تم استبدال العديد من المسؤولين على كل المستويات».