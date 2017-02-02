وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره الأميركي دونالد ترامب، بـ «سياسي مبتدئ»، تعليقا على قرار منع مواطني 7 دول إسلامية دخول الولايات المتحدة، بينها إيران.

وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها، امس، بالعاصمة طهران، أن قرار الحظر يندرج ضمن التصرفات التي يقوم بها المبتدئون في ممارسة العمل السياسي، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي.

وقال روحاني قاصدا ترامب: «هؤلاء أشخاص دخلوا عالم السياسية حديثا، وجاءوا إليه من عالم مختلف».

واعتبر أن من وصفهم بالمبتدئين، سيلحقون أضرارا بغيرهم وبأنفسهم، إلى أن يدركوا العالم الذي دخلوه.

وأكد أن قرار ترامب، استهدف مواطني بلاده بشكل مباشر، وأضاف: «لقد تبين كذب دعم الإدارة الأميركية للشعب الإيراني، عبر قرارها الأخير، بعدما كانت تدعي ذلك».

..والرئيس العراقي: القرار شكّل «صدمة»

اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم امس ان قرار نظيره الاميركي دونالد ترامب بعدم السماح بدخول رعايا سبع دول بينها العراق الى الولايات المتحدة شكل «صدمة» خصوصا ان العراق يقاتل الارهاب «نيابة عن كل العالم».

وقال الرئيس العراقي في بيان ان ادراج ترامب «لاسم العراق ضمن الدول التي يمنع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة شكل صدمة لنا».

ودعا البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية الى «انصاف شعب يقاتل الارهاب بدماء ابنائه وموارده نيابة عن كل العالم بما فيها الولايات المتحدة»، وفقا للبيان.

كما طالب الرئيس العراقي الادارة الاميركية بمراجعة قرارها، حسبما نقل البيان.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر بدوره امس الاول، خلال مؤتمر صحافي، ان قرار ترامب يشكل عقابا لمن «يقاتلون الارهاب».

وقال العبادي في اول رد فعل له على القرار، متوجها بالكلام الى ترامب «أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون والذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم».

واثار قرار ترامب اعتراضات ورفضا في العراق الذي تخوض قواته معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية.