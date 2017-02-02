عبر الفاتيكان امس عن «قلقه» ازاء مرسومي الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول بناء جدار على حدود المكسيك ومنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة.

وقال انجيلو بيكيو المسؤول الثالث في الفاتيكان ردا على سؤال محطة «تي في 2000» الكاثوليكية حول هذا الاجراء الاميركي «بالطبع هناك قلق. نحن رسل ثقافة اخرى هي ثقافة الانفتاح».

..وماي: المرسوم «يزرع الفوضى»

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امام النواب البريطانيين امس ان مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يستهدف المهاجرين «خطأ ويزرع الفوضى»، معربة عن الأمل في انهاء مشهد سياسي بالغ الحساسية في نظرها.

وردا على سؤال عن تأخرها في اصدار رد فعل فوري بعد صدور المرسوم مساء الجمعة، أكدت ماي ان حكومتها ترى «صراحة ان المرسوم الذي اصدره الرئيس ترامب خطأ».

وأضافت «نعتقد انه يزرع الفوضى وهو خطأ».

وكانت ماي التي دعاها الصحافيون الذين كانوا يرافقونها الى أنقرة، الى الإدلاء برد فعل، رفضت في مرحلة اولى ادانة المرسوم الأميركي.

ومع الانتقادات التي تلت، اصدرت رئاسة الوزراء البريطانية ليل السبت (الأحد) بيانا اكد ان ماي «ليست موافقة» على نهج ترامب.

واعلن وزير خارجيتها بوريس جونسون الاثنين في البرلمان انه يعتبر المرسوم ضد الهجرة «خطأ» لكنه شدد ايضا على «الأهمية الكبيرة» للعلاقات بين لندن وواشنطن.

وفيما اتهمها فريقها بـ «الانحناء» امام ترامب، تظاهر آلاف الأشخاص مساء الاثنين في لندن وفي انحاء البلاد «تنديدا بعنصرية» الرئيس الاميركي.