انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول اسلامية دخول بلاده، دون ان يذكر اسمه.

جاء ذلك في بيان صادر عن غوتيريس، أمس الاول، خلال مشاركته في اجتماعات القمة الافريقية الـ 28 في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا).

وقال غوتيريس، دون الاشارة الى اسم ترامب: «سعي الدول الى مراقبة حدودها من خلال اتخاذ تدابير تعتمد على التمييز بين البشر على أساس الدين أو الجنسية، ستسهم في انتشار القلق والغضب، ما سيعود بالنفع على المنظمات الارهابية في نشر رعاياها».

وأشار البيان الى أن أثيوبيا التي تعد أكبر دولة تستضيف لاجئين في أفريقيا، لاتزال تفتح حدودها أمام مئات الآلاف من اللاجئين على الرغم من الأزمات الأمنية الكبيرة التي تعاني منها.

وأعرب غوتيريس في وقت سابق عن قلقه بشان قرارات تتخذ في أنحاء العالم تقوض الحماية الدولية للاجئين.

وقال «هذا يتعارض مع المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها مجتمعاتنا».