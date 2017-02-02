اعتبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية امس ان مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي بحظر سفر مواطني دول ذات اغلبية مسلمة «سيادي» وغير موجه ضد الاسلام.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في ابوظبي «لا شك ان الدول لها الحق في ان تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية».

واضاف «هناك محاولات لاعطاء انطباع ان هذا القرار موجه ضد ديانة معينة»، معتبرا ان «هذا الكلام غير صحيح».

وكان الوزير الاماراتي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في ختام اعمال منتدى التعاون العربي الروسي في ابوظبي.

واصدر الرئيس الاميركي مرسوما الجمعة يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما على الاقل الى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم الى الولايات المتحدة لمدة اربعة اشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

وبرر الرئيس الاميركي مرسومه بالقول ان الهدف منه «منع دخول الارهابيين» الى الولايات المتحدة.

ولا يشمل المرسوم دولا اتهم مواطنون منها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب، مثل المملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ عبدالله ان «الغالبية العظمى من المسلمين في الدول المسلمة لم يشملها الحل»، مشيرا الى ان «هذا الحل مؤقت وستتم مراجعته ومن المهم ان نضع في الاعتبار هذه النقاط».

ورأى ان بعض الدول التي شملها القرار «تواجه تحديات هيكلية»، معتبرا ان على هذه الدول «ان تحاول ان تعالج هذه الاوضاع وهذه الظروف».