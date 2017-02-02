

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، على تعيين ريكس تيلرسون، مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزيرا للخارجية.



وحصل ترشيح تيلرسون (64 عاما) على تأييد 55 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) مقابل رفض 43 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت.



وتمكن تيلرسون من نيل الموافقة رغم المعارضة الشديدة في أوساط قطاع واسع من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه حزب ترامب الجمهوري.



وكان أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب أيدوا تعيين تيلرسون.



وينتقد ديمقراطيون تيلرسون بسبب صلته الوثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي تعود إلى أيام كان رئيسا لعملاق النفط والغاز الطبيعي "ايكسون موبيل"، حيث يخشون أن تؤثر تلك الصلة على سياسات واشنطن تجاه موسكو.



ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة التصويت على باقي أعضاء التشكيلة الحكومية لترمب، الذي تولى السلطة رسميا في 20 يناير