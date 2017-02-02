قالت السلطات الإندونيسية إن مطار أديسوتجيبتو الدولي سيظل مغلقا حتى بعد ظهر اليوم الخميس، وذلك بسبب انحراف طائرة تابعة لخطوط طيران جارودا وعلى متنها 130 شخصاً عن المدرج أثناء الهبوط الليلة الماضية.



وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران، بأن الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800ان.جي وأقلعت من جاكرتا "انحرفت عن المدرج نتيجة للأمطار الغزيرة التي جعلت المدرج زلقا".



ويوجياكرتا هي بوابة المركز الثقافي لجزيرة جاوة الإندونيسية.



وقال متحدث باسم جارودا إنه ليست هناك إصابات وتم إجلاء كل الركاب وعددهم 123 والطاقم المكون من سبعة أفراد بنجاح.



وقالت وزارة النقل في بيان إن المطار سيظل مغلقا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (0800 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.



وكانت طائرة لجارودا من طراز بوينج 737 قد انحرفت عن المدرج في مطار يوجياكرتا في 2007 ثم اشتعلت فيها النيران مما أسفر عن مقتل 21 شخصا.