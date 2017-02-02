بدأ ريكس تيلرسون، مهامه رسميًا كوزير للخارجية الأمريكية، بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وأدائه اليمين الدستورية في البيت الأبيض، الأربعاء.

وأدى تيلرسون اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال ترامب إنه حان الوقت لانطلاقة جديدة، مشيرًا إلى أن بلاده تواجه صراعًا غير مسبوق في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن يلقي تيلرسون، اليوم، كلمة أمام موظفي وزارة الخارجية الأمريكية.

وحصل ترشيح تيلرسون (64 عامًا) على تأييد 55 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) مقابل رفض 43 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت.

وتمكن تيلرسون من نيل الموافقة رغم المعارضة الشديدة في أوساط قطاع واسع من أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه حزب ترامب الجمهوري.

وينتقد ديمقراطيون تيلرسون بسبب صلته الوثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي تعود إلى أيام كان رئيسا لعملاق النفط والغاز الطبيعي "ايكسون موبيل".

ويخشى الديمقراطيون أن تؤثر تلك الصلة على سياسات واشنطن تجاه موسكو.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة التصويت على باقي أعضاء التشكيلة الحكومية لترمب، الذي تولى السلطة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.