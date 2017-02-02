نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية اليوم الخميس، عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن إيران اختبرت صاروخ كروز يسمى "سومار" قادرا على حمل أسلحة نووية بالإضافة إلى تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على التقرير من وكالة المخابرات الألمانية (بي.ان.دي) أو من السلطات الإيرانية.



وقالت الصحيفة إن صاروخ سومار جرى تصنيعه في إيران وحلق لنحو 600 كيلومتر في أول اختبار ناجح معلن لإطلاقه.

ونقلت عن مصادر مخابراتية قولها إنه يعتقد أن الصاروخ قادر على حمل أسلحة نووية ويمكن أن يتراوح مداه بين 2000 و3000 كيلومتر.



وإمكانية صد صواريخ كروز أصعب مقارنة بالصواريخ الباليستية حيث إنها تحلق على مستويات منخفضة ربما لا تلتقطها أنظمة الرادار مما يربك أنظمة الدفاع الصاروخية كما أن بإمكان كروز ضرب أهداف في عمق أراضي الخصم.



وقال خبير أمني لصحيفة دي فيلت إن الميزة الكبيرة من وجهة نظر إيران هي أن صواريخ كروز لم تذكر في أي من قرارات الأمم المتحدة التي تحظر العمل على تصنيع الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.



وتأتي أنباء اختبار صاروخ كروز بعد ساعات من "تحذير" البيت الأبيض لإيران بشأن الصواريخ الباليستية والتلويح بإمكانية فرض عقوبات جديدة عليها في لهجة عدائية ربما تتسبب في زيادة التوترات في المنطقة.



وأكدت إيران أمس الأربعاء إجراء تجربة جديدة لصاروخ باليستي لكنها قالت إن الاختبار لم ينتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية أو قرارا لمجلس الأمن يدعم ذلك الاتفاق.