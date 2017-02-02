أعلنت الإمارات اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على "تزويد إيران لميليشيات الانقلاب في اليمن" بالسلاح.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي وسلمه مذكرة احتجاج حول "تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة، لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن".

وشدد العوضي على أن هذا يشكل "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك"، معتبرا أن ذلك من شأنه أن "يؤدي إلى تأجيج الصراع".

وذكر أن "قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت

قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة".