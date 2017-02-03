أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوما يقضي بإقالة 16 جنرالا من كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» ما جاء في المرسوم الذي نشر نصه على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن «رئيس الدولة أصدر مرسوما يقضي بإقالة 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ، ومسؤولين من وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التحقيق في مقاطعة خانتي ـ مانسييسك، وكذلك المدعي العام في مقاطعة ياروسلافل (250 كلم شمال شرقي موسكو)».

كما يقضي المرسوم بتعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينغراد والقرم، دون مزيد من التفاصيل وخاصة أسباب إقالة الـ 16.