عارض مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي اي» السابق، ديفيد بترايوس الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني7 بلدان، ذات غالبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة.

ودعا بتريوس في معرض شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، امس الاول، بلاده إلى محاولة ضم الدول الإسلامية إليها بدلا من إبعادها. وقال إن «المتطرفين الإسلاميين يريدون أن يظهروا هذه المعركة (التحالف الدولي ضد داعش)، على أنها صراع للحضارات بين أميركا والإسلام».

وأكد «علينا ألا ندعهم يفعلون ذلك، وبكل تأكيد علينا أن نكون حساسين تجاه الأفعال التي يمكن أن تعطيهم الذخيرة التي يمكن استخدامها في هذه الجهود»، في إشارة إلى معارضته لقرار ترامب.

وتابع «أهم حليف في هذه الحرب (ضد الإرهاب)، هو الأغلبية العظمى من المسلمين، الذين يرفضون القاعدة وداعش والتنظيمات المتطرفة والوحشية». واعتبر المدير السابق للمخابرات الأميركية أن روسيا والصين و«داعش» والقرصنة الإلكترونية يهددون النظام العالمي الذي وضعت بلاده أسسه في القرن العشرين.

ولفت إلى أن «على الأميركيين ألا يأخذوا النظام العالمي الحالي، وكأنه مسألة مفروغ منها، فهو لم يظهر وحده، بل نحن من أوجده، وهو لم يحفظ نفسه بشكل طبيعي، بل نحن من حافظنا عليه».وأكد «هذا هو بالضبط ما يسعى إليه بعض معارضينا»، في إشارة إلى روسيا والصين.

وأشار إلى أن هذه المحاولات، هي ما تفسر «عمل روسيا باستمرار من أجل التشكيك بشرعية هذه المؤسسات (الناتو والاتحاد الأوروبي)، وكامل طريقتنا الديموقراطية في الحياة».