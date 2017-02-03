بانتظار أن تعلن نواياها الفعلية بالنسبة لاحتمال ترشحها الى انتخابات بلدية نيويورك، تعد هيلاري كلينتون كتابا يتوقع أن يصدر الخريف المقبل على ما قالت دار «سايمن اند شوستر» للنشر.

وأوضحت الدار في بيان أن الكتاب «سيستند الى مئات الأقوال التي تجمعها منذ عقود وستستخدمها لرواية فصول من حياتها بما فيها الحملة الانتخابية في العام 2016» ولـ«التفكير في المستقبل».

وقالت كلينتون في البيان «هذه الجمل تساعدني خلال الاحتفال بالأوقات السعيدة والضحك في المواقف الغريبة والاستمرار خلال اللحظات الصعبة».

وأوضحت الدار أن فكرة هذا الكتاب مطروحة منذ العام 1994.

وسبق لهيلاري كلينتون أن أصدرت خمسة كتب كان آخرها «هارد تشويسز» في العام 2014.

ولم يتم بعد اختيار عنوان للكتاب الجديد على ما أوضحت دار النشر.

ومنذ خسارتها الكبيرة أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة لم توضح كلينتون خطواتها المستقبلية. وكثرت الشائعات في الأسابيع الأخيرة حول احتمال ترشحها لرئاسة بلدية نيويورك في نوفمبر، ولم تغذ كلينتون هذه الشائعات إلا أنها لم تنفها كذلك.