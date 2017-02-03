بلغت قيمة التبرعات لصالح إعادة بناء مسجد تعرض لحريق غامض فجر السبت الماضي، في مدينة فيكتوريا الواقعة بولاية تكساس الأميركية، إلى أكثر من مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 62 ألف شخص من ديانات مختلفة، من سكان مدينة فيكتوريا، تبرعوا خلال 5 أيام بأكثر من مليون دولار لإعادة إنشاء المسجد الواقع ضمن المركز الإسلامي بالمدينة ذاتها.

ونشب الحريق في المسجد بعد ساعات من اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا يمنع مؤقتا مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة. وفي أعقاب الحادث، فتحت عدة كنائس في المدينة أبوابها أمام المسلمين لأداء عبادتهم فيها.

وأعلن مركز الإطفاء في فيكتوريا عدم توصلهم إلى عناصر مشبوهة في الحي الذي يقع فيه المركز الإسلامي.