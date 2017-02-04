أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية امس مقتل 3 جنود وإصابة 18 آخرين بجروح خلال اشتباكات مع مسلحين انفصاليين شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكسندر ماتوزيانك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاوكرانية ان قوات بلاده تكبدت خسائر خلال اشتباكات وقعت مع الانفصاليين شرقي اوكرانيا ما أدى إلى مقتل 3 جنود واصابة 18 اخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

على صعيد آخر نقلت وكالة انباء «انترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف القول ان بلاده تسعى لاستغلال جميع السبل السياسية والديبلوماسية من اجل وقف القتال في «دونباس».