أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس أنها تتوقع أن يقوم رئيس حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، بزيارة موسكو هذا الشهر، حيث قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تسعى للمساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وترغب في أن تحل مختلف الأطراف خلافاتها عبر المحادثات لا العنف.

الى ذلك، يستعد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر لشن عملية عسكرية لتأمين العاصمة طرابلس، وإنهاء سيطرة القوات الموالية لخليفة الغويل على بعض مرافق الدولة، حيث يتزامن ذلك مع لقاء مرتقب بين حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المتواجد في بروكسل، حيث أجرى محادثات مع قيادة حلف الأطلسي بالتزامن أيضا مع حديث عن تدخل دولي وشيك في ليبيا.