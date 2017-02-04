ذكرت تقارير إخبارية امس الأول أن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» أعلن استقالته من مجلس الأعمال الاستشاري الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك احتجاجا على الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة الذي وقعه الرئيس الجديد الأسبوع الماضي.

وقال ترافيس كالانيك في رسالة بريد إلكتروني للموظفين إنه تحدث مع ترامب لمدة وجيزة امس الأول وأخبره بقراره الخاص بالانسحاب من المجلس والسبب في قيامه بذلك.

وكتب كالانيك: «الانضمام لتلك المجموعة لا تعني الموافقة على الرئيس أو أجندته، لكن للأسف تمت إساءة فهم ذلك ليصبح الأمر كذلك تماما».

وكان كالانيك واحدا من 16 مسؤولا تنفيذيا تم اختيارهم لذلك المجلس الذي من المقرر أن يعقد أول اجتماع له أمس الجمعة.

وقال: «الهجرة والانفتاح على اللاجئين هما جزء من نجاح بلادنا ومن ثم لنجاح أوبر».