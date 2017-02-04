تجري إيران اليوم السبت تدريبا عسكريا يشمل اختبار أنظمة رادار وصواريخ بعد يوم واحد من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليها لاختبارها إطلاق صاروخ باليستي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا أمس الجمعة بعد أن وجه البيت الأبيض "تحذيرا رسميا" لإيران بسبب التجربة الصاروخية وأنشطة أخرى.

وقال موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت إن هدف التدريب العسكري في إقليم سيمنان بوسط البلاد هو "عرض قوة الثورة الإيرانية ورفض العقوبات".

وذكرت وكالات أنباء رسمية إيرانية أن التدريب سيشمل اختبار أنظمة صاروخية محلية الصنع وأنظمة رادار ومراكز قيادة وتحكم وأنظمة حرب إلكترونية.