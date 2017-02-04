أعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم السبت افتتاح الجسر الرابط بين مدينتي (سعد العبدالله) و(جابر الاحمد) السكنيتين ضمن مشروع انشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة (جابر الاحمد).

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان في تصريح صحافي ان الافتتاح يأتي في اطار سياسة (الاشغال العامة) التي ترمي الى الاستلام الجزئي لمشاريعها والاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد.

وأضاف الحصان أن تكلفة المشروع الاجمالية تبلغ 28 مليون دينار ويهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل مع إنشاء ثلاثة جسور على طريق الجهراء لتحقيق حركة مرورية عالية الكفاءة.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ستة تقاطعات وصيانة الطريق الرئيسي وبناء ثلاثة جسور للمركبات وعمل أنفاق وأشغال هندسية اخرى تتمثل بالطرق والمفارق ونقل وتحويل الخدمات القائمة والمرافق العامة وتجديد الطرق والممرات والإضاءة وإشارات وعلامات المرور والصرف.

وأكد حرص القطاع على متابعة سير الاعمال بالمشاريع من خلال الجولات الميدانية المستمرة لدفع وتيرة العمل بها والعمل على ازالة كل العقبات التي تواجهها وانجازها في المواعيد التعاقدية.

وفي سياق منفصل قال المهندس الحصان إنه قام صباح اليوم بجولتين ميدانيتين شملت الأولى مشروع انشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس العقد (ه ط 210).

وأشار الى أن الجولة الثانية شملت مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور للطريق الواصل بين (ميناء عبدالله) و(الوفرة) العقد (ه ط 238) موضحا ان الجولتين تهدفان الى الاطمئنان على سير العمل بالمشروعين والتعرف على آخر المستجدات ودفع وتيرة العمل والانجاز فيهما.