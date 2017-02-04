اصدر القضاء التركي اليوم السبت قرارا بحبس 11 موقوفا على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف مطعم (رينا) بمدينة اسطنبول ليلة رأس السنة بينهم زوجة منفذ الهجوم.

وذكرت وكالة الاناضول التركية في بيان ان محكمة الصلح والجزاء في مدينة اسطنبول وجهت للمشتبه فيهم تهم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح ومحاولة الاخلال بالنظام الدستوري.

واوضحت ان قرار الحبس شمل كلا من زارينا نوروللاييفا وهي زوجة منفذ الهجوم الارهابي بالاضافة الى كل من باختيار عبدالرشيد أوف وماتيتيباكه توسونمايمايتي ومايمايتي جواينيازي وصبري بينثابيت.

واشار الى ان القرار شمل ايضا كلا من أديلي سالي وإسلام ماغوميدوف وتويرسونغ خيانميكسيدينغ وعبدالله توركستانلي وراخنامو زايدزهانكيزي وغولسايا تليغينوفا.

وكانت محكمة تركية في مدينة (بورصة) قررت أمس الجمعة حبس 13 اجنبيا من اصل 27 متهما ينتمون الى دول طاجيكستان واوزبكستان وقرغيزيا وتركستان الشرقية على خلفية اتهامهم بالانتماء لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وصلتهم بالهجوم على مطعم (رينا).

وتعرض مطعم (رينا) في منطقة (أورطه كوي) باسطنبول لهجوم مسلح ليلة رأس السنة اسفر عن مقتل 39 شخصا واصابة 65 آخرين حسب احصائيات رسمية.

يذكر ان السلطات ألقت القبض على عبدالقادر ماشاريبوف المتهم الرئيسي بتنفيذ العملية الإرهابية في 16 يناير الماضي.