اعلنت رئاسة الاركان التركية اليوم السبت مقتل 51 عنصرا تابعا لما يسمى تنظيم(داعش) بينهم اربعة قياديين جراء قصف قواتها 65 موقعا تابعا للتنظيم شمال سوريا في اطار عملية (درع الفرات) التي دخلت يومها ال165.

وذكرت الرئاسة في بيان ان المقاتلات التركية دمرت خلال عملية القصف 56 مبنى وثلاثة مقرات قيادة تابعة للتنظيم في محيط مدينة (الباب) ومنطقة (بزاغة).

واضاف البيان ان القوات التركية تمكنت ايضا من ابطال مفعول 55 لغما ارضيا و3656 مواد متفجرة منذ انطلاق عملية (درع الفرات).

وكان الجيش التركي بدأ في ال24 من اغسطس الماضي حملة عسكرية لدعم "الجيش السوري الحر" شمال سوريا تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق المتاخمة للحدود التركية من المنظمات الإرهابية وخاصة تنظيم (داعش)