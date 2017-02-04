أفادت مصادر محلية يمنية اليوم السبت بمقتل أكثر من 13 مسلحاً من عناصر تنظيم القاعدة، وإصابة آخرين في معارك مع رجال القبائل بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، عقب هجوم واسع شنه مسلحو تنظيم القاعدة على مواقع يسيطر عليها رجال القبائل في مدينة لودر.

وبحسب المصادر، فقد حاولت عناصر التنظيم السيطرة على مركز شرطة لودر.إلا أن رجال القبائل أجبروهم على التراجع نحو التلال المحيطة بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن هجوم عناصر القاعدة جاء بعد ساعات من انسحابها منمدينتي لودر وشقٌرة، استجابة لتهديدات السكان المحليين.

وكانت عناصر تنظيم القاعدة قد تمكنت من السيطرة على لودر وشقرة في وقتمبكر امس الجمعة وقامت بتفجير مقرين أمنيين، فور انسحاب قوات الجيشوالعناصر الموالية للحكومة "الشرعية" من المدينتين.

وتعد محافظة أبين من أكثر المحافظات التي تنشط فيها خلايا عناصرالقاعدة، وتشهد العديد من الاختلالات الأمنية.