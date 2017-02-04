قام الفريق الميداني بجمعية الهلال الأحمر اليوم اليوم السبت بزيارة دار (الكرخان) للأيتام التي ترعى أطفال اللاجئين السوريين في بلدة (الريحانية) بمدينة (هاطاي) جنوبي تركيا.

وقال منسق إدارة الشباب والمتطوعين بالجمعية ورئيس الفريق شملان فخرو في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الفريق وزع خلال الزيارة حصص نظافة وأخرى خاصة للأطفال على بعض الأسر السورية اللاجئة في (الريحانية).

وأكد فخرو حرص الهلال الأحمر الكويتي على تقديم الرعاية والعلاج وتبني مشاريع تدعم دور الايتام في دول الجوار ضمن برامجه الاغاثية الخاصة باللاجئين السوريين.

وأوضح ان الجمعية قامت بدعم جمعية (الشام) لرعاية وكفالة الأيتام في مدينة (غازي عنتاب) جنوب شرقي تركيا والتي تقوم برعاية 300 طفل سوري يتيم.

وذكر ان البرنامج تضمن إيواء عائلات الأيتام وتعليمهم وتقديم التدريب المهني لليتيمات حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهن وتحويلهن من الاحتياج إلى الانتاج.

وشدد على أهمية استهداف فئة الأيتام الذين فقدوا أحد الأبوين أو كليهما ضمن أنشطة هيئات الاغاثة الخيرية الكويتية حتى يتمكن الأطفال من العودة للانخراط في المجتمع ويصبحوا عناصر فعالة.

وكان الفريق الميداني الكويتي الذي يضم المتطوع خالد المطيري قد قام بالتعاون مع مؤسسة (الاغاثة الإنسانية) التركية أمس الجمعة بتسيير 15 شاحنة مساعدات إنسانية من (الريحانية) إلى الشعب السوري في الداخل.

وتقع بلدة (الريحانية) على الحدود مع سوريا مقابل معبر (باب الهوى) بالجانب السوري ويبلغ عدد سكانها الأتراك نحو 90 ألف نسمة فيما يصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين بها إلى نحو 130 ألف شخص.