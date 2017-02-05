حذرت الصين الولايات المتحدة أمس من انها تزعزع الاستقرار الاقليمي في منطقة آسيا المحيط الهادئ بعد تعهد وزير الدفاع الاميركي الجديد جيمس ماتيس بأن بلاده ستدعم اليابان في اي مواجهة عسكرية مع بكين حول جزر متنازع عليها.

وكان ماتيس صرح في زيارة الى طوكيو بان ارخبيل سينكاكو الصغير (الذي تطلق عليه الصين اسم دياويو) في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.

وأكد ماتيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته اليابانية تومومي اينادا ان «الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة اليابانية لهذه الجزر». وتابع ان «المادة الخامسة من الاتفاقية الامنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق» على الجزر.

وعلقت وزارة الخارجية الصينية بان المعاهدة بين اليابان والولايات المتحدة «من نتائج الحرب الباردة» ولا يفترض ان «تتعدى على سيادة الصين على اراضيها وحقوقها المشروعة».