قالت شركات طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية أمس إنها ستسمح لمواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة منعوا قبل أيام من دخول الولايات المتحدة بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بالسفر إلى مدن أميركية على طائراتها بعد حكم لقاض اتحادي في سياتل بوقف الأمر التنفيذي.

وقالت الشركات إن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أبلغتها بأن بإمكانها نقل الركاب من البلدان السبعة وكل اللاجئين الذين شملهم الحظر.

وقال متحدث باسم طيران الاتحاد في تعليق عبر البريد الالكتروني إن السماح بدخول الركاب «سيخضع للفحص الطبيعي الذي تستكمله السلطات الأميركية كما كان متبعا قبل صدور الأمر التنفيذي في 27 يناير».

وأكدت متحدثتان باسم طيران الإمارات والشركة القطرية إن الشركتين ستقبلان مجددا كل الركاب الذين يحملون جوازات سفر سارية.

وحذت شركات إير فرانس وأيبريا الاسبانية ولوفتهانزا الألمانية حذو الشركتين الخليجيتين.