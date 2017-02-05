أعلنت الأمم المتحدة امس الاول رفع العقوبات المفروضة على قلب الدين حكمتيار زعيم الحرب الأفغاني السابق المتهم بنشاطات ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة نشر على موقعها الالكتروني، ان «اجراءات تجميد الموجودات وحظر السفر والحظر على الاسلحة الواردة في البند الثاني من قرار مجلس الامن الدولي رقم 2253 (العام 2015)، والتي اقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لم تعد مطبقة على الشخص التالي»، وذكرت اسم حكمتيار.

ورحب محمد كريم امين ممثل حكمتيار في كابول بالاجراء، معتبرا انه «نقطة مهمة» و«باب واسع مفتوح للسلام في افغانستان»، وكان حكمتيار (67 عاما) وقع في 29 سبتمبر اتفاق سلام مع الرئيس الافغاني اشرف غني يضمن العفو عنه وسلامته وكذلك انصاره، رغم احتجاجات منظمات تدافع عن حقوق الانسان مثل «هيومن رايتس ووتش».

وأدرج حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي، على لائحة العقوبات للمرة الاولى في 2003، وتم تحديث وضعه باستمرار منذ ذلك الحين.