والد المشتبه به في هجوم اللوفر يصر على براءة ابنه

اعادت السلطات الفرنسية أمس فتح ابواب معهد اللوفر، وعاد السياح الى التوافد على المتحف بعد يوم واحد من الاعتداء بساطور ضد دورية للجيش كانت تحرسه، تزامنا مع تحسن صحة منفذ الهجوم.

وكان عدد السياح قليلا نسبيا عند المدخل الخارجي، لكن عددا كبيرا من الزوار الصينيين اصطفوا في طابورين طويلين حيث مكان وقوع الهجوم.

وسيرت الشرطة دوريات مسلحة برشاشات بين السياح قبل مدخل المتحف نفسه حيث يخضع هؤلاء للتفتيش.

كما اعادت مخازن المركز التجاري، التي اغلقت منذ بعد ظهر الجمعة، فتح ابوابها ايضا.

وبموازاة ذلك، سجل الوضع الصحي للرجل الذي نفذ الهجوم، «تحسنا» و«لم تعد حياته في خطر»، حسبما افاد مصدر قريب من التحقيق.

وتابع المصدر ان المهاجم الذي اصيب بجروح خطيرة في البطن بعد ان اطلق احد العسكريين النار عليه على ما يبدو مصري في الـ29 مقيم في الامارات وقدم طلبا للحصول على تأشيرة سياحية الى فرنسا في الثلاثين من اكتوبر الماضي، لكنه لايزال في وضع صحي لا يسمح باستجوابه في الوقت الحاضر.

وانقض المهاجم الذي كان يحمل ساطورين يبلغ طول كل واحد منهما 40 سنتيمترا، على دورية من اربعة جنود، «وهو يصرخ الله اكبر».

واصاب بجروح طفيفة جنديا، ثم ألقى بنفسه على جندي آخر فوقع، كما قال النائب العام في باريس فرنسوا مولانس.

واطلق الجندي الذي كان على الارض «النار اول مرة نحو الجزء السفلي من البطن، فلم يتوقف المهاجم، فاضطر الجندي الى اطلاق النار من جديد ثلاث مرات».

ولم تعرف بعد دوافع المهاجم، لكنه «تصرف لا شك في طابعه الارهابي»، كما قال الرئيس فرنسوا هولاند.

وفرضت حالة طوارئ في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر 2015 التي اوقعت 130 قتيلا في باريس.

وتشمل دوريات العسكريين شوارع العاصمة والمواقع السياحية.

هذا ويشتبه في أن يكون المنفذ قد كتب تغريدات على موقع تويتر قبل الهجوم، مشيرا خصوصا إلى تنظيم داعش ومن وصفهم بـ«إخوة مجاهدين في سورية وكل بقاع الأرض»، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.

وأشار أحد تلك المصادر إلى أن تلك التغريدات مصدرها «حساب على تويتر يمكن أن يكون صاحبه منفذ الهجوم»، من دون أن يتمكن المحققون من التأكيد رسميا في هذه المرحلة.

من جانبه، قال والد الشاب المصري المشتبه بارتكابه الهجوم ان ابنه «بريء» من هذه التهم مؤكدا أنه لم يظهر أي ميول للتطرف.

وقال رضا الحماحمي، وهو لواء شرطة متقاعد، إنه كان على تواصل مستمر مع ابنه الذي يعمل كمدير مبيعات في الشارقة في دولة الإمارات العربية.

وتابع في مقابلة عبر الهاتف «ذهب في رحلة عمل وزار المتحف بعدها.

كان من المفترض أن يعود» أمس.

وأضاف الحماحمي «انه شاب مسكين. كلنا نحبه»، مشيرا الى انه لم يلحظ أي علامات على تشدده مؤخرا.وتابع الأب: «رواية الحكومة الفرنسية غير منطقية.

طوله 1.65 متر وهاجم أربعة حراس؟ وبالنهاية لم يجدوا شيئا في حقيبته».

وأكد عدم تطرف ابنه قائلا: «له صور دون لحية» وتابع «بيتنا معتدل».

لوبان تدشن حملتها الرئاسية وتعد الفرنسيين «بالحرية»

ليون - رويترز: في وقت يعاني فيه المشهد السياسي الفرنسي من اضطرابات، أطلقت الزعيمة الحزبية اليمينية مارين لوبان حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية امس آملة أن تدعم وعودها بحماية الناخبين من العولمة فرصها.

وترشح استطلاعات الرأي لوبان (48 عاما) زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة مؤسسه جان ماري لوبان لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 ابريل لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من مايو.

لكن الحزب يأمل أن يقنع المؤتمر الانتخابي - المقرر في ليون على مدار يومين وستطرح فيه لوبان برنامجها الانتخابي - الناخبين بدعمها في أصعب انتخابات رئاسية فرنسية في عقود.

وفي قائمة تضم 144 «التزاما» تقترح لوبان خروج فرنسا من منطقة اليورو وفرض ضرائب على عقود عمل الأجانب وخفض سن التقاعد وزيادة عدد المزايا الاجتماعية وتقليل الضرائب على الرواتب في الشركات الصغيرة.

تضم القائمة أيضا الاستعانة بما يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي وبناء المزيد من السجون وكبح الهجرة وترك القيادة الموحدة لحلف شمال الأطلسي.