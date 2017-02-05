قدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا ضد الحكم الذي أصدره يوم الجمعة قاضيا فيدراليا، بوقف العمل مؤقتا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة العدل قدمت طعنا في الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل بولاية واشنطن جيمس روبرت.

وفي الوقت الذي تطعن فيه وزارة العدل على الحكم، بدأت وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بتنفيذه، وعلقا العمل بقرار ترامب.

تجدر الإشارة أن أمر ترامب النفيذي المثير للجدل، يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني "سياسات عنصرية"، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.