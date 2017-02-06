قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا.

جاء ذلك ضمن مقتطفات من مقابلة بثتها قناة «فوكس نيوز» الأميركية، من المقرر أن تبث على الهواء في ثلاثة أجزاء وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأضاف ترامب أن «التفاهم مع روسيا أفضل من عدمه».

وتابع: «من الجيد أن تساعدنا روسيا في محاربة تنظيم داعش، والإرهاب الإسلامي في جميع أنحاء العالم».

على حد قوله.

واستطرد متسائلا: «هل نتفاهم معا؟ (يقصد روسيا).. ليست لدي فكرة».

يذكر أن ترامب تعهد، أثناء حملته الانتخابية، بتحسين العلاقات مع روسيا، حال انتخابه رئيسا.

وتبادل بوتين وترامب بعد فوز الأخير بالرئاسة الأميركية، رسائل ود، إذ أشادا ببعضهما البعض.