أعلنت السفارة الأميركية لدى العراق، عدم صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض لقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتهنئته بالمنصب.

وقالت السفارة في بيان امس «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول إبلاغ السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي بـقرار ترامــب بعــدم استقبالــه هــو أخـبار خاطئــة وعارية من الصحة».

وسبق أن أعلن مكتب العبادي في نوفمبر المنصرم توجيه ترامب دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الولايات المتحدة أثناء اتصال هاتفي عقب فوز ترامب في الانتخابات الأميركية.

ووفق بيان مكتب العبادي ساعتها، «تعهد ترامب بتقديم دعم قوي وراسخ للعراق في الحرب التي تخوضها بغداد ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة التي تقود تحالفا مكونا من أكثر من 60 دولة».