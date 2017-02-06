حذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ايران في مقابلة امس من «اختبار حزم» ادارة الرئيس دونالد ترامب، بعد ايام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسة الشهر الماضي على وعد تبني موقف متشدد من ايران التي يرى انها «عدائية» تجاه الولايات المتحدة.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي نيوز» سجلت السبت «سيكون من الأفضل لإيران ان تدرك ان هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي. ومن الأفضل لإيران الا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد».

وتأتي هذه التصريحات بعد ان اعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس الاسبوع الماضي ان ايران «هي اكبر دولة راعية للارهاب في العالم».



وأثارت هذه التصريحات التساؤلات عما اذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن التزاماتها بموجب الاتفاق التاريخي الذي ابرم بين ايران والقوى الكبرى العام 2015 وقلصت إيران بموجبه نشاطاتها النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

وقال بنس «ان الإيرانيين حصلوا على اتفاق مع المجتمع الدولي نعتقد الرئيس وانا وإدارتنا انه اتفاق سيئ للغاية».

ورغم ان ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قالا ان الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق، الا ان بنس أبدى شكوكا حيال ذلك قائلا «نجري تقييما لذلك في الوقت الحالي».

وأضاف «اعتقد ان الرئيس سيتخذ قراره خلال الأيام المقبلة.وسيستمع إلى جميع مستشاريه، لكن يجب ان تعلموا بشكل مؤكد ان هذا الرئيس حازم جدا لدرجة ترتب على ايران التفكير مرتين بشأن مواصلة أعمالها العدائية».

وقال مسؤولون أميركيون ان العقوبات الجديدة التي فرضت على ايران الجمعة كانت ردا على تجربة ايران لصاروخ باليستي مؤخرا ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا مؤخرا فرقاطة سعودية.

وقال البيت الأبيض: ان «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» بما في ذلك الخيار العسكري.

إلى ذلك، اعلنت ايران امس ترحيبها بفريق مصارعة اميركي يعتزم المشاركة في دورة تستضيفها، وذلك في اعقاب قرار قضائي فيدرالي بتعليق العمل بمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية اعلنت الجمعة رفض منح تأشيرات للفريق انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إزاء المرسوم المثير للجدل. الا ان الوزارة نفسها عدلت موقفها في ضوء القرار القضائي.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف «في اعقاب قرار المحكمة سيتم اصدار تأشيرات دخول للمصارعين الاميركيين»، في تغريدة امس عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

ومن المقرر ان يشارك الفريق في دورة دولية في الجمهورية الاسلامية، تقام في 16 فبراير الحالي و17 منه.