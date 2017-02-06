غادرت عائلات سورية امس مطار بيروت الدولي في طريقها إلى الولايات المتحدة بعد تعليق القضاء الأميركي العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الأراضي الأميركية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان «شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من امس الاحد بالسماح لرعايا الدول السبع بالتوجه إلى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والأجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية».

وأضافت «غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الأراضي الأميركية متوجهة إلى هناك عن طريق بعض الدول الأوروبية والعربية».

وأكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى عدم وجود رحلات مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة.

ونتيجة الحرب والعقوبات الغربية على سورية، يختار غالبية السوريين السفر إلى الخارج عن طريق بيروت.