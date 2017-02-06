من المقرر أن تتسلم السعودية، غدا الثلاثاء، ناقلة نفط عملاقة من كوريا الجنوية، وهي الأولى ضمن عشرة تعاقدت على شرائها من سيول.



وقالت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء "يونهاب"، اليوم الإثنين، إنه من المخطط قيام شركة "هيونداي سامهو" للصناعات الثقيلة، بتسليم إحدى ناقلات النفط العملاقة إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، يوم غد في كوريا الجنوبية.



ونقلت الوكالة عن السفارة السعودية في سيول إن تسليم الناقلة سيتم في مدينة موكبو جنوبي البلاد.



وأشارت إلى أن الناقلة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "أمجاد"، هي الأولى ضمن الناقلات العشرة التي ستسلمها الشركة الكورية خلال العامين المقبلين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، بموجب عقد موقع بين الشركتين، في مايو/أيار 2015، لبناء 5 ناقلات علاوة على (5 ناقلات إضافية اختيارية) بسعة 300 ألف DWT.



ولفتت إلى أن الناقلة، التي سيتم تسليمها غداً، يبلغ طولها 333 متراً وعرضها 60 متراً وارتفاعها 29.4 متر، وتقدر قيمتها ما بين 85-95 مليون دولار أمريكي.



من جهتها، قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في دعوتها لحفل استلام الناقلة إن "الناقلة الجديدة، أمجاد، ستكون إضافة مهمة للأسطول البحري لنقل النفط؛ وبها يرتفع عدد ناقلات الأسطول إلى 37 ناقلة نفط عملاقة، كما ستصبح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المالك الأكبر للناقلات على المستوى العالمي".