أعلن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان اليوم الاثنين تعيين بلاده سفيرا جديدا في لبنان وعودة السعوديين لزيارة لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الوزير السعودي أكد خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ان يتابع الوزراء في البلدين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة اللبنانية السعودية التي عقدت في الرياض في الشهر الماضي.

وأشار البيان الى ان السبهان اعلم الرئيس اللبناني بزيادة رحلات شركة الطيران السعودية الى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.

وقال السبهان إن زيارته للبنان تأتي لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة عون للسعودية في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أعرب عون عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على الاجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية، مشيرا الى ان التوجيهات اعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت رعاياها في فبراير من العام الماضي الى عدم السفر الى لبنان بسبب الاوضاع غير الامنة.

وكان السفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري آخر سفير لبلاده في لبنان والذي انتهت مهمته صيف العام الماضي.