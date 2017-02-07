صرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس الاول بأنه يقوم بتشكيل لجنة برئاسة نائبه مايك بنس للتحقيق فيما قال انه تزوير واسع في الانتخابات التي جرت في 2016.

ولم تنشر أي ادلة على تصويت غير قانوني واسع خلال الانتخابات التي جرت في نوفمبر بينما لم يقدم ترامب ولا البيت الابيض اي عناصر تثبت الاحتيال الذي يتحدث عنه الرئيس، الا ان ترامب عدد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الطرق التي يعتقد ان التزوير جرى عبرها.

وقال ان التزوير ظاهر «عندما تنظر الى السجل وترى ان اشخاصا متوفون صوتوا وعندما ترى ان اشخاصا سجلوا في ولايتين وصوتوا في ولايتين وترى امورا اخرى.. عندما ترى مقيمين بطريقة غير مشروعة ـ اي اشخاص ليسوا مواطنين -- ومدرجين على السجلات».

واضاف انه «وضع سيئ فعلا. هذا سيئ فعلا».

وكان محامو ترامب اكدوا انه ليس هناك دليل على حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر 2016، ووعد الرئيس ترامب امس الاول «بتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس وسننظر في ذلك بدقة كبيرة».