الرئيس اليمني يزور جزيرة سقطرى

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة «لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية».

وقال وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية، إن «مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية».

واضاف أن المجلس وصف تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، ومقتل اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها بأنه «تطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين».

وتابع: ونوه المجلس بشجاعة طاقم السفينة، مؤكدا أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيسي بمشيئة الله مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين الشقيقة وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرق كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجددا موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه.

الى ذلك، بحث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.

جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس هادي، الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالرياض، امس الاول حيث تسلم من الرئيس اليمني رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الاستقبال، حمل الرئيس اليمني ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

وغادر امس الرئيس اليمني، الرياض إلى محافظة أرخبيل سقطرى، بعد نحو أسبوع من إقامته في العاصمة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التابعة للحكومة «الشرعية» إن هادي سيطلع خلال زيارته إلى محافظة سقطرى على أوضاع الجزيرة واحتياجات المواطنين فيها، ومتطلباتهم الخدميـــة والتنمويـــة، وما يتصل بأوضاعهم المعيشية بنواحيها المختلفة لخصوصية الجزيرة ومكانتها في إطار الخارطة اليمنية اجتماعيا وموقعا وسياحة وبيئة.

وأضافت الوكالة أن هادي «سيتفقد أيضا مرافق الخدمات في المحافظة، ويدشن عددا من المشاريع الحيوية المهمة لمصلحة الجزيرة وأبنائها».

وكان في استقبال هادي لدى وصوله مطار سقطرى، كل من مستشاره اللواء ركن صالح عبيد أحمد، ومحافظ أرخبيل سقطري، اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري، ووكلاء المحافظة، ومدير الأمن ومديري العموم والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.