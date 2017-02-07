نظمت رابطة «علماء فلسطين» في قطاع غزة أمس، وقفة احتجاجية رفضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن تصريحات له حول حق اليهود في المسجد الأقصى.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت غربي مدينة غزة، لافتات كتب على بعضها: «الأمين العام يجب أن يتبنى حقائق لا أساطير»، و«الأمم المتحدة جاءت لإنصاف الشعوب وليس لظلمها».

واستنكر مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، تصريحات الأمين العام حول حق اليهود في المسجد الأقصى.

وقــال أبــــوراس: «إن تصريحات الأمين العام دليل قاطع على أن الاتكال على هذه المؤسسة سيفقدنا ما تبقى من كرامة وانتماء لهذا الدين العظيم». ولفت إلى أن «صمت الأمة العربية والإسلامية جرأ عدونا على المساس بكل مقدساتنا».

وأضاف: «المسجد الأقصى المبارك هو مسجد وحق خالص للمسلمين وحدهم، لا يحق لأحد سواهم التدخل في شؤونه، وهو ذو أهمية خاصة لدى المسلمين في أنحاء الدنيا جميعها، وقرار المس به خطير ومدان بكل المعايير».

ودعا أبوراس حكام الأمة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الأقصى رمز ديننا.

وكان غوتيريس قال للإذاعة الإسرائيلية العامة الجمعة الماضية، إن «من الواضح تماما أن الهيكل الذي دمره الرومان في القدس كان هيكلا يهوديا». وهو ما يدعم المزاعم الإسرائيلية بأن المسجد الأقصى أقيم على ما يسمى «أنقاض الهيكل».

في سباق آخر، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية أمس، سلسلة من الغارات على عدد من المواقع الأمنية شمالي قطاع غزة ما أسفر عن إصابة احد المواطنين الفلسطينيين وإلحاق أضرار مادية. وقال شهود عيان لـ «الأناضول»، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعين تابعين لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت برجين تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، القصف، وقال إنه استهدف موقعا لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» شمالي قطاع غزة.

وزعم افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش ان الاعتداءات جاءت ردا على قذيفة اطلقت من القطاع في وقت سابق امس، وقال في تصريح مكتوب: «دمر الجيش من خلال نيران دبابة موقعا لتنظيم حماس شمالي غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع في وقت سابق».

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في تصريحات لإذاعة محلية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع (الواحــة) و(النــورس) و(الإدارة المدنية) بأربع غارات على الأقل قرب منطقتي (بيت لاهيا) و(بيت حانون) شمالي قطاع غزة.