دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن أمس من اسماها «الدول التي تتحلى بالمسؤولية» إلى اتباع مثال الولايات المتحدة عبر المطالبة بعقوبات جديدة ضد ايران.

وقال خلال لقاء مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي: «ايران تسعى إلى القضاء على إسرائيل.

انها تهدد العالم وتمارس استفزازا بعد الآخر. لذلك أشيد باصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المطالبة بعقوبات جديدة ضد إيران. ويجب ان تتبع مثاله دول أخرى وخصوصا الدول التي تتحلى بالمسؤولية». وأضاف: «أود ان احدثكم عن الطريقة التي يمكننا فيها ضمان ان اعتداءات ايران لن تبقى بدون رد».

في شأن بريطاني آخر، قالت المتحدثة باسم تيريزا ماي، أمس إن مشرعين يسعون لتغيير استراتيجية رئيسة الوزراء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي المسماة بـ «Brexit»، لن يستطيعوا منع بريطانيا من الخروج من التكتل.

وجاءت تصريحات المتحدثة قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان. وقالت المتحدثة للصحافيين: «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني»، مضيفة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.