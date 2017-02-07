أفادت تقارير إيرانية بأن مباحثات بدأت صباح اليوم الثلاثاء، خلف الأبواب المغلقة بين وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة ووزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي بالعاصمة طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن من بين القضايا التي يبحثها الطرفان خلال الاجتماع "تنمية التعاون النفطي بين البلدين، ومناقشة سبل مد أنبوب غاز من إيران إلى سلطنة عمان عبر البحر".

وكان زنكنة قد أعلن قبل بدء الاجتماع أنه على ثقة كاملة أن المباحثات التي سيجريها مع نظيره العماني ستثمر عن نتائج طيبة.

كما صرح وزير النفط والغاز العماني قبل بدء المباحثات بأن الوفود الإيرانية والعمانية أجرت خلال الشهور الماضية مباحثات جيدة.

ووقعت إيران وسلطنة عمان عام 2013 مذكرة تفاهم تتعلق بتصدير الغاز الطبيعي عبر أنبوب في أعماق الخليج. ومع اعتراض دولة الإمارات على مد الأنبوب عبر مياهها، تم الاتفاق على مد الأنبوب عبر بحر عمان ما يزيد في تكلفة المشروع.