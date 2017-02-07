أعلنت الحملة الكويتية لمساعدة الشعب اليمني «الكويت بجانبكم» اليوم استكمال برامجها الإغاثية للمرحلة الثانية في مجال سقيا الماء في بعض مناطق الجمهورية اليمنية.

وقال مدير المشروع بالحملة عبدالروؤف اليوسفي أن «الحملة قدمت سيارات نقل مياه تقدر حمولتها بحوالي ربع مليون لتر للمناطق الشرقية المحررة».

وأضاف إن «الحملة شغلت محطة الجامعة ومحطة ثعبات وبئر الخزانات في العسكري، وتزويدها بالمشتقات النفطية وتشغيل الأيدي العاملة فيها».

وأشار الى أن «هذه القافلة تأتي كختام لمشروع سقيا المياه في المحافظة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) التي انطلقت في أغسطس الماضي»، موضحاً أن «القافلة الختامية ستوفر المياه لأكثر من ستة آلاف فرد».

وأشاد «بالمساهمات الكويتية الكبيرة في عدد من المشاريع الإغاثية للشعب اليمني وخصوصا للسكان بمحافظة تعز في ظل الحصار المفروض عليها».