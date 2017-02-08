استطلاع رأي: فيون ما زال يكابد لكسب ثقة معظم الناخبين

قال مصدر قضائي امس إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة بسبب مزاعم تمويل غير مشروع لترشحه الفاشل في انتخابات الرئاسة في 2012.

وأضاف أن 13 شخصا آخرين سيخضعون للمحاكمة بسبب ما يعرف باسم «قضية بيجماليون» التي تضم اتهامات بتجاوزات في الإنفاق والتمويل.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ 22.5 ملايين يورو (24 مليون دولار) مستعينا بفواتير مزورة من شركة «بغماليون» للعلاقات العامة.

واضاف المصدر ان احد القاضيين المكلفين الملف سيرج تورنير قرر في 3 فبراير احالته الى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر.

بدوره، قال تييري هرتزوج محامي ساركوزي: إن قرار المحكمة «تافه» وإنه سيتقدم بطعن.

وأشار إلى أن واحدا فقط من القاضيين اللذين ينظران الدعوى وقع على القرار.

وتابع في بيان «الخلاف الواضح بين القاضيين أمر نادر وجدير بتسليط الضوء عليه، إذ يوضح مدى تفاهة القرار».

الى ذلك، أفاد استطلاع للرأي أمس بأن 65% من الناخبين الفرنسيين ما زالوا يرغبون في أن يختار اليمين مرشحا آخر بدلا من فرانسوا فيون الذي يتمتع بدعم الأغلبية في معسكره السياسي فيما يرغب 59% من معسكري اليمين والوسط في استمرار فيون.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «هاريس انتراكتيف» أن 65% من الناخبين ما زالوا يعتقدون أن اليمين الفرنسي الرئيسي يجب أن يختار مرشحا آخر غير فيون الذي تحيط به مزاعم حصول زوجته على مبالغ كبيرة من المال دون وجه حق نظير عمل ربما لم تقم به.

بدوره، سخر المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية ايمانويل ماكرون من الشائعات التي يجري تداولها منذ اشهر على شبكات التواصل الاجتماعي، وتفيد بأنه «مثلي الجنس» ويعيش «حياة مزودجة مع ماثيو غاليه» مدير عام «راديو فرانس».

والمرشح المستقل البالغ من العمر 39 عاما متزوج من معلمته بريجيت ترونيو التي تكبره بـ24 عاما، في علاقة غير تقليدية غالبا ما تصدرت عناوين مجلات المشاهير في البلاد.

وقال ماكرون «اذا قيل لكم خلال حفلات عشاء في المدينة او رسائل بريد الكتروني انني اعيش حياة مزدوجة مع ماثيو غاليه او اي شخص اخر، فانه ظلي الذي خرج فجأة عبر تقنية الهولوغرام، ولا يمكن ان يكون انا!».

وكان المرشح الذي اطلق حملته تحت عنوان «الى الامام» يشير الى التقنية التي استخدمها مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلنشون خلال تجمع انتخابي في ليون (وسط شرق) وبث بشكل مباشر حيث ظهرت صورته بمجسم ثلاثي الابعاد (الهولوغرام) عبر الليزر في باريس في الوقت نفسه.

وقال ماكرون امام مؤيديه في وقت متأخر امس الاول «لهؤلاء الذين يريدون اشاعة فكرة بأنني اعيش حياة سرية او امور اخرى، اقول اولا هذا الامر مسيء لبريجيت، لكن اؤكد لكم بما انها تشاركني حياتي صباحا ومساء فهي تتساءل بكل بساطة ما اذا كنت قادرا» على القيام بأمر مماثل.

وفي السياق ذاته، وقعت أعمال شغب امس في مسيرة احتجاجية نظمتها مجموعة من الشباب في ضاحية أولنيه سو بوا شمالي باريس، تضامنا مع شاب اعتدى عليه 4 من رجال الشرطة جنسيا الأسبوع الماضي حيث أضرموا النيران في 3 سيارات وحاوية للقمامة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل والسيطرة على الوضع.

وأضاف أن قوات الشرطة اعتقلت 24 متظاهرا من المجموعة المشاركة في المسيرة، واتهمتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب مدخل أحد المطاعم.