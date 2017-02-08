أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان تنظيم داعش انتهى عسكريا في العراق، مضيفا ان السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان تواجد زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي وان هذا الاخير فقد معظم قادته.

وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 24» الفرنسي: «مسألة المواجهة مع داعش انتهت، داعش منتهية عسكريا وستصاب بضربة عنيفة في العراق وهذا سيؤدي الى انهيارها في كل مكان».

وأوضح ان «داعش لديها وجود عسكري ومنظمة ارهابية، سنساعد في ضرب المنظمة الارهابية» ايضا.

وردا على سؤال عما اذا كان البغدادي لايزال موجودا في الموصل الذي سيطرت القوات العراقية على اجزاء كبيرة منها خلال الاشهر الماضية، قال «لا اريد ان افصح عن شيء من هذا القبيل.. توجد معلومات محددة عن تواجده واين يوجد».

وعن المعلومات التي ذكرت انه غادر العراقي في اتجاه سورية حيث يسيطر التنظيم الارهابي على مساحات اخرى من الارض، قال رئيس الوزراء العراقي «اكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم، غادروا الموصل منذ فترة (...) البغدادي يعتبر قائدا لهم».

وتابع «البغدادي فقد اكثر القيادات الذين معهم»، مشيرا الى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين، ومجددا القول «نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به».

وقال العبادي «عندنا ثقة بأن قواتنا ستنتصر وتحرر الموصل قريبا».

الى ذلك، قالت السفارة الأميركية في بغداد امس إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات «ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون».

وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للمواطنين الأميركيين على موقع السفارة على الانترنت «للتذكير.. ينبغي للمواطنين الأميركيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات عندما يقيمون ويعملون بالعراق».

ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

ونصحت السلطات الأميركية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أو عصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم داعش.