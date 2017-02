لا يمكن انكار أن صورة الاسلام والمسلمين تزداد سوءا، وأن التخويف من الاسلام لم يعد عاملا مفتعلا فقط، وإنما واقعا يعيشه غير المسلمين ويحكم علاقتهم بالمسلمين، فنتائج استطلاعات الرأي المتنوعة التي سألت عن أكثر الاديان تشجيعا على العنف، وأكثر الأديان التي يمتاز أتباعها بالتطرف كلها نتائج ليست لمصلحة المسلمين ولا لصالح الدين الاسلامي.

مع وجود استثناءات ونتائج ايجابية وتفرقة بين عامة المسلمين والمتطرفين منهم فضلا عن التفرقة فيما اذا كان العنف عاملا تابعا لممارسات الغرب وازدواجية التعامل مع قضايا المسلمين وغيرها من الجوانب التي عبر عنها د.ستفين كول Steven Kull، في كتابه «الشعور بالخيانة: جذور غضب المسلمين على أميركا» (Feeling Betrayed: The Roots of Muslim Anger at America)، حيث عرض نتائج الرأي العام الإسلامي في عدة دول إسلامية، وخلاصات جلسات العصف الذهني، محاولا التعرف على غضبهم على الولايات المتحدة، الذي ترجمته أحداث سبتمبر.

مع هذا الواقع والتحدي المستمر والممتد، نقدم مقترحات من منظور الرأي العام ودراسته لكيفية التعامل مع ظاهرة الاسلاموفوبيا التي قد يجد فيها المسلمون في الغرب وباقي الدول غير الاسلامية ومؤسساتهم المتنوعة فوائد تعينهم على التعامل مع هذه الظاهرة بأدوات معاصرة ناعمة ومؤثرة.

التعامل الاحترافي مع نتائج الدراسات والاستطلاعات الايجابية أو السلبية نحو المسلمين:

تنتشر في العالم الغربي نتائج إيجابية تصب لمصلحة المسلمين في جوانب متعلقة بالقيم الأخلاقية والتربوية ودور المسلمين في تنمية المجتمع ومحاربة الجرائم والآفات كالمخدرات والسرقات وغيرها، فهنا يمكن للمسلمين الاستفادة منها بصناعة اتجاه داعم لهم بالرأي العام يبرز دورهم الايجابي، فينشرون هذه الدراسات على أوسع نطاق ويكتبون حولها بل ويستكتبون قادة الرأي والأشخاص المؤثرين لنشرها وزيادة تأثيرها.

وفي المقابل، اذا تم رصد بعض النتائج السلبية ضد المسلمين ومؤسساتهم من جهات علمية موثقة فيمكن الاستفادة منها لتقييم عملها، وتصحيح مسارها واستثارة المسلمين المعنيين بها، وفي حال كانت هذه الدراسات والاستطلاعات منحازة وغير علمية، فيمكن أن يتولى بعض المختصين الاعتراض على منهجها ومخالفتها لقواعد البحث العلمي ومواثيق الشرف المهنية الصادرة عن المنظمات العالمية والجهات الاكاديمية.

انخراط المسلمين بالدراسات واستطلاعات الرأي المتعلقة بالإسلام

مع تعدد الدراسات واستطلاعات الرأي في العالم الغربي، والتي أصبح العديد منها يرتبط بالمسلمين ولاسيما المهاجرين من سورية وغيرها، يجدر بالخبراء والباحثين المسلمين عدم التردد بالمشاركة في هذه الاستطلاعات والدراسات للتأثير فيها، وضبط بعض المفاهيم والأسئلة التي تخدم الإسلام والمسلمين، بل وطرح بعض الأسئلة أو إعداد استمارات تناسب قضايانا وديننا وغيرها.

وكما يمكن من جانب آخر، أن يشارك المسلمون في مجال الدراسات والاستطلاعات كمستجيبين وعاملين وجامعي بيانات، لما لهذه المشاركة من نتائج إيجابية بطريقة غير مباشرة، وهي تخدم عادة الإسلام والمسلمين، أو أن يتم إجراء استطلاعات رأي في بيئة يقطنها نسبة من المسلمين من شأنها التأثير الإحصائي الإيجابي لمصلحة الإسلام والمسلمين.

إعداد دراسات واستطلاعات رأي الشعوب غير الإسلامية

حرصا على انتقال الطرف الإسلامي لخانة التأثير بدلا من دائرة المتأثر، يمكن لجهات اسلامية الإشراف أو حتى إعداد وتنفيذ استطلاعات للرأي العام الغربي نفسه، تتناول القضايا من شأنها التخفيف من حدة الاسلاموفوبيا، وإبراز العلاقات التي تصب بمصلحة الاسلام والمسلمين مثل: العلاقة الطردية بين المعرفة الشخصية بمسلمين والصورة الايجابية عن الاسلام أو أن الإسلام أكثر الأديان الذي يعتنقه الآخرون، بابراز مشاعر المسلمين الجدد.

تسعى بعض الدراسات واستطلاعات الرأي الى تكريس التخويف من الاسلام بطرق ناعمة يجدر التنبه لها ومقاومتها بمختلف الوسائل الممكنة. ومن ذلك مثلا: تثقيف المستجيب بطريقة غير مباشرة، من خلال سؤال في استطلاع للرأي، ومن ذلك - ما جاء في سؤال لمركز استطلاع رأي فوكس نيوز حول عدم استخدام «أوباما» لمصطلح الراديكالية الإسلامية، حيث نص السؤال: «لماذا تعتقد أن الرئيس باراك أوباما لم يستخدم مصطلح الراديكالية الإسلامية أو الإرهاب الإسلامي - هل لأنه يعتقد أن التهديد ليس مرتبطا مباشرة بالإسلام أم توجد أسباب أخرى؟».

التعامل مع النتائج السلبية التي تكرس الإسلاموفوبيا

لا ينبغي تجاهل تواتر نتائج دراسات واستطلاعات رأي سلبية تعزز الخوف من الاسلام، وإنما ينبغي الاطلاع عليها جيدا والاستفادة منها لكل من يعمل لمصلحة الدعوة الإسلامية والتفاعل مع الشعوب الأخرى لمعرفة أبرز السلبيات تجاه الإسلام والمسلمين في عيون هذه الشعوب، وكيفية التعامل معها بالرد والتوضيح والنقد وغيرها.

ومن هنا يجدر التوازن في قراءتها وتفسيرها، ووضعها في سياقها الصحيح، فمن المنطقي - على سبيل المثال - أن تكون نظرة أصحاب الديانات أكثر إيجابية عن دينهم ودعوته للسلام، وهكذا في المقابل ستكون الديانة الإسلامية عند الشعوب المسلمة هي الأكثر دعوة للسلام بين الشعوب، وكما لا ينبغي التسليم بأن كل النتائج التي تبدو سلبية تجاه الإسلام أنها فعلا سلبية وتبرر التخويف من الاسلام وتعاليمه، فمنها ما قد يكون العكس من وجهة النظر الإسلامية، فعلى سبيل المثال: اعتبار الأغلبية الساحقة من الأميركيين (84%) بأن الإسلام غير ودي مع الشواذ جنسيا، قد يبدو من وجهة نظر البعض سلبيا، في حين ان هذه النتيجة تمثل انسجاما مع الفطرة البشرية فضلا عن القيم الاسلامية.

من المهم أن يتم التعرف أكثر على الفئات التي لديها صورة سلبية أكثر عن الإسلام، ثم وضع الطرق والأساليب المناسبة لها، ومخاطبتها، فعلى سبيل المثال: بينت نتائج استطلاعات الرأي أن كبار العمر من الأميركيين والكنديين هم الأكثر سلبية من غيرهم بما يتعلق بالنظرة للإسلام، ولذا يمكن أن يتم تنفيذ استطلاعات رأي أكثر تفصيلا لمعرفة الأسباب التي قادت إلى هذا الاختلاف ودراستها، ومحاولة التخفيف منها وتجاوزها، ثم وضع خطط وآليات مخاطبة هذه الفئة العمرية.

ومثال آخر: حينما عبر أكثر الكنديين أن السبب الأكثر شيوعا للانطباع السلبي عن الإسلام يعود لطريقة تعامل الإسلام مع المرأة، فهنا يمكن أن تستخدم هذه المعلومة جيدا في البيئة الكندية من الجهات المعنية، ومحاولة تضمين الخطاب الديني بمسائل تتعامل مع هذه النتيجة بطرق مختلفة، من خلال التركيز على نصوص إكرام المرأة - مثلا - وغيرها من الوسائل التي تحتاج إلى مناقشة مستفيضة من أهل البلد نفسه ومن جهات متخصصة.

الاعتراض بمختلف الطرق، دون أن تتم المساهمة في زيادة النشر التأثير على بعض المواقع والجهات التي تخصصت بنشر واستخدام نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر الإسلام والمسلمين والدول الإسلامية بصورة سيئة، ومن ذلك موقع «Muslim Statistics»، ومع الأسف فإن الاستطلاعات والإحصاءات التي ينشرها هذا الموقع تكرس الصورة السلبية عن الإسلام، أو تثير الشعوب الأخرى، من خلال التركيز على الجانب الإحصائي واستطلاعات الرأي.

ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في أحد العناوين المستندة لاستطلاعات الرأي أن أكثر من 70% من الفرنسيين يتوقعون أن فرنسا سوف تضطر لتحكم من قبل الإسلام بالقوة، وكما أن الكثير من هذه النشرات غالبا ما تكون مبتورة، أو تتم صياغة العنوان بطريقة غير حيادية.

وكما يقوم موقع «The Israel Project» بنشر وتوزيع الاستطلاعات المناهضة للعرب والمسلمين، ويعتبر موقع «Muslim Opinion Polls» من المواقع التي تقوم برصد استطلاعات رأي المسلمين التي تثبت تطرفهم وتسعى للتخويف منهم وبث الاسلاموفوبيا من خلال رصد ونشر استطلاعات ضمن عناوين رئيسية مثل: الإرهاب، القاعدة، أسامة بن لادن، داعش، هجمات 11/9، العنف للدفاع عن الإسلام، الشريعة، جرائم الشرف... إلخ.

وخلاصة الأمر أن «الاسلاموفوبيا» أو التخويف من الاسلام تحد حقيقي وكبير أمامنا يستدعي استخدام كل الوسائل لمواجهته ومنها ما ذكرت والتي يمكن استخدامها من جهات وأفراد كل حسب طاقته ومجاله.