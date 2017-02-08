دخل المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي للمرة الأولى على خط المواجهة الكلامية مع الادارة الاميركية الجديدة، معتبرا أن الرئيس دونالد ترامب يكشف «وجه أميركا الحقيقي».

وقال خامنئي في أول خطاب له منذ تنصيب ترامب، أمام عسكريين في طهران، «نحن ممتنون لهذا السيد لجعل حياتنا سهلة لأنه كشف الوجه الحقيقي لأميركا».

وتابع «ما نقوله منذ أكثر من ثلاثين عاما عن الفساد السياسي والاقتصادي والاخلاقي والاجتماعي داخل نظام السلطة الأميركي، جاء هذا السيد وكشف عنه خلال الحملة الانتخابية وبعدها».

وقال «انه يظهر من خلال ما يفعله واقع أميركا، واقع حقوق الإنسان في هذا البلد: يكبلون طفلا في الخامسة من العمر».

في اشارة الى ما نشرته وسائل الاعلام الايرانية حول تكبيل طفل إيراني عمره خمس سنوات في أحد المطارات الأميركية بعد إصدار ترامب الأمر التنفيذي بحظر الهجرة والسفر مؤقتا من سبع دول ذات غالبية مسلمة بينها إيران.

كذلك رفض خامنئي في خطابه تهديدات ترامب لإيران بشأن تجاربها الصاروخية، وقال ان الشعب الايراني لا يهاب تهديدات ترامب وأن «الإيرانيين سيردون» على تهديدات ترامب خلال مسيرات وتظاهرات مقررة بعد غد بمناسبة الذكرى الـ 38 للثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه، حليف الولايات المتحدة، في العام 1979، حيث سيقام عرض عسكري ضخم في طهران يلقي خلاله الرئيس حسن روحاني كلمة.

وقال خامنئي «لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية. يقول عليكم أن تخافوا مني.. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات».